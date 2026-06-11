Tres hombres agitan el panorama de la ultraderecha británica con la cuestión migratoria

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Javier Otazu

Londres, 11 jun (EFE).- Tres polémicas personalidades británicas, Nigel Farage, Rupert Lowe y Tommy Robinson, apoyados desde fuera del Reino Unido por personas como Elon Musk y diversos activistas cibernéticos, están agitando el mundo de la extrema derecha en el país.

El protagonismo de estos tres hombres blancos se produce en un momento de crisis del modelo bipartidista británico, que durante más de un siglo se construyó como una alternancia entre conservadores y laboristas. Es sobre todo en el campo de la derecha donde el Partido Conservador ve peligrar su futuro.

Ha sido la cuestión migratoria la que desde hace años ha empezado a envenenar el paisaje político británico: a la habitual queja de que los inmigrantes absorben demasiados recursos públicos -los famosos ‘hoteles de inmigrantes’ donde se aloja a los solicitantes de asilo- se suman los incidentes violentos protagonizados por personas ‘de otro color’, aunque algunos de ellos sean nacidos en el Reino Unido.

Nigel Farage, el hombre del Brexit

El más conocido de los hombres que agitan el tablero ‘ultra’ es Nigel Farage (62 años), el político que creció dentro del Partido Conservador pero lo abandonó en 1992 para seguir sus propias y radicales posturas euroescépticas. Solo un año después fundó el UKIP y con ese partido cobró fama en los convulsos tiempos del Brexit.

Consumada la ruptura con la UE, Farage fundó en 2021 el Reform UK, un partido que ha tenido unos discretos resultados electorales en los últimos comicios -solo tiene ocho escaños en el parlamento- pero convertido ya en el más popular en los últimos sondeos de intención de voto futuro.

Farage, que rechaza el calificativo de ultraderechista y se ha rodeado hábilmente de un lugarteniente de origen pakistaní, Zia Youssef, para esquivar acusaciones de racismo, cometió la pasada semana un desliz al pedir que el pueblo reaccionara con «pura rabia fría» ante el asesinato del joven Henry Nowak a manos de un británico de religion sij y origen indio en la ciudad de Southampton.

Sus palabras fueron unánimemente condenadas por todo el espectro político, pero Farage no se desdijo, tal vez consciente de que han surgido aún más a su derecha otras opciones que pueden hacerle perder terreno.

Rupert Lowe, disidencia de Farage

En marzo de 2025, el partido de Farage sufrió una escisión por su derecha, protagonizada por el diputado Rupert Lowe (68 años), quien dijo entonces que había sido expulsado de Reform en parte porque Farage no soporta otro protagonismo que el suyo, y en parte por sus posturas radicales sobre la inmigración.

«¿Es porque Nigel pensó que yo me estaba volviendo muy poderoso? ¿O porque Zia Youssef creyó que yo hablaba demasiado de las deportaciones en masa o de las violaciones colectivas de los pakistaníes? La verdad que no lo sé», dijo entonces, poco antes de anunciar que fundaba un nuevo partido, Restore Britain.

Pero la creciente popularidad de Lowe se atribuye sobre todo a la intromisión de un agente externo: el magnate tecnológico Elon Musk, que ha pedido expresamente el voto para Restore Britain y que no deja de repostear los mensajes de Lowe en la red X de su propiedad, una red en la que medran los discursos ultraderechistas casi sin control.

Ayer, Lowe posteó un simple mensaje: «Millones tienen que irse», junto a la foto del sudanés que asesinó a un joven de Belfast. Elon Musk reposteó el mensaje, que ya cuenta con 149.000 «me gusta».

Tommy Robinson, poder en las redes

Stephen Christopher Yaxley-Lennon (43 años) es más conocido por su alias, Tommy Robinson. Declarado activista antiinmigración y antiislam, su campo de batalla preferido son las redes sociales y las calles. En las redes, sus cuentas fueron en su momento suspendidas por sus discursos de odio, pero Elon Musk ordenó restablecerlas y X es ahora donde Robinson medra gracias a sus 2 millones de seguidores.

Robinson, que ha pasado por la cárcel en cinco ocasiones, rehúye por el momento el mundo de la política y prefiere el de la agitación directa. En las redes sociales convoca, por ejemplo, manifestaciones contra la inmigración en diferentes localidades, junto a direcciones de hogares donde supuestamente viven acogidos inmigrantes. No pide expresamente que se ataquen, pero es lo que sucede.

El activista acaba de ser visto en Moscú, donde se reunió con el padre de Elon Musk. Su actividad internacional lo ha llevado también a Israel o a Estados Unidos, donde se le abrieron las puertas del Departamento de Estado. EFE

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