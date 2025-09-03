The Swiss voice in the world since 1935

Tres hombres irán a juicio por el asesinato de un ambientalista en Honduras

Un juez envió a juicio este martes a tres acusados de matar el año pasado a un ambientalista que se oponía a una mina a cielo abierto en una reserva forestal en el noreste de Honduras.

El activista y concejal Juan López, de 46 años, fue asesinado a tiros la noche del 14 de septiembre de 2024 tras salir de una iglesia al noreste de Tegucigalpa. El crimen fue condenado por Naciones Unidas y por el papa Francisco.

Un juzgado especializado «decretó auto de apertura a Juicio Oral y Público» contra Oscar Alexis Guardado, Daniel Juárez y Lenis Adonis Cruz, acusados como «supuestos responsables de los delitos de asesinato y asociación para delinquir», según un comunicado del Poder Judicial.

En el juicio, la fiscalía pretende que se conozcan los autores intelectuales del asesinato, que se castiga en Honduras con cárcel de 15 a 20 años.

El activista se oponía a una mina de óxido de hierro a cielo abierto en la reserva forestal Botaderos, a la que acusaba de contaminar el ambiente.

Días antes de su asesinato, había exigido la renuncia del alcalde de Tocoa, Adán Fúnez, luego de que se difundiera un video grabado en 2013 en el que aparecía negociando presuntos sobornos con narcos.

En el video también se veía al diputado Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta Xiomara Castro, lo que provocó un remezón político en el país. El legislador renunció a su banca.

El alcalde negó responsabilidad en el crimen de López, para quien la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había ordenado medidas cautelares en octubre de 2023.

En noviembre de 2021, López habló con la AFP sobre los riesgos que corren los ambientalistas en Honduras «cuando uno se mete en este país a defender los bienes comunes […] entra en choque con los grandes intereses», dijo.

Este crimen evocó el caso de la reconocida ambientalista hondureña Berta Cáceres, asesinada en 2016 en uno de los países más letales para los activistas del ambiente, según la ONG Global Witness.

nl/ag

