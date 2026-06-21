Tres jóvenes mueren en el norte de Italia al caer en un canal el coche en el que viajaban

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Roma, 21 jun (EFE).- Tres jóvenes entre 17 y 19 años murieron en la mañana de este domingo después de que el vehículo en el que viajaban con otras seis personas se saliera de la carretera y cayera a un canal en el municipio de Senago, a las afueras de Milán, en el norte de Italia.

Según la investigación preliminar, todos los jóvenes viajaban en el mismo automóvil cuando, por razones que aún se investigan, el conductor perdió el control del vehículo durante una curva y terminó en el canal.

Las tres víctimas son dos chicos de 17 años, rescatados sin vida del canal, y una chica que falleció poco después de llegar al hospital, a pesar de los intentos de los rescatistas por reanimarla.

Los otros seis, también de entre 17 y 19 años, fueron rescatados y trasladados al Hospital Niguarda de Milán con diversos grados de traumatismos y contusiones.

Al llegar al lugar del accidente, los bomberos de Milán encontraron a varios jóvenes aún dentro del vehículo y tuvieron que rescatarlos.

El conductor, de 19 años, está siendo investigado por homicidio y, según las primeras investigaciones, dio positivo en la prueba de alcoholemia. EFE

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