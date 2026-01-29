Tres marroquíes muertos y un detenido en una operación antidroga en Argelia

1 minuto

Argel, 29 ene (EFE).- Tres presuntos contrabandistas marroquíes murieron y un cuarto fue detenido tras intentar introducir droga en Argelia, durante una operación conjunta de las fuerzas de seguridad en la provincia de Béchar, en el suroeste del país y fronteriza con Marruecos, informó este jueves el Ministerio argelino de Defensa.

Según un comunicado del Ministerio, la intervención tuvo lugar la noche del miércoles cuando los implicados trataban de «aprovechar las condiciones climáticas adversas», que afectaron a varias regiones del país, para infiltrarse en el territorio argelino y llevar a cabo «actividades delictivas».

Las autoridades argelinas identificaron a los fallecidos como Adda Abdullah, Azza Mohamed y Sarfaga Kandousi, mientras que Azza Mimoun fue arrestado.

Durante la operación, las autoridades informaron de la incautación de 74 kilogramos de cannabis procesado, un arma de caza, binoculares, cuatro teléfonos móviles y otros efectos que se encontraban en posesión de los implicados.

El Ministerio de Defensa subrayó que la operación constituye un mensaje «firme» a quienes «se atreven» a infiltrarse al territorio argelino y «violar» su «santidad y seguridad».

Argelia mantiene cerrada su frontera terrestre con el país vecino desde 1994, en un contexto de tensiones recurrentes, agravadas por el conflicto del Sáhara Occidental, que llevó a la ruptura de relaciones diplomáticas en 2021. EFE

na/lfp/ah