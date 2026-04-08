Tres menores beduinos, los heridos del último ataque de Irán a Israel al empezar la tregua

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Jerusalén, 8 abr (EFE).- Tres adolescentes beduinos, uno de 12 años y dos de 15, fueron los heridos en el ataque último de Irán a Israel, que el Ejército registró apenas minutos después de la entrada en vigor del alto el fuego, según el servicio de emergencias israelí Magen David Adom (MDA)

«En Tel Sheva, médicos y paramédicos del MDA están dando tratamiento médico a tres heridos leves (de edad 12, 15 y 15) que sufren heridas por la onda expansiva y esquirlas de cristal, y evacuándolos al Centro Médico Soroka en Beerseba», informó este servicio de emergencias pasadas las 4.20 hora local (1.20 GMT).

El Ejército de Israel registró el último lanzamiento de misiles iraní hacia su territorio hacia las 3.16 hora local y las 3.46 hora de Irán. El alto el fuego acordado entre la República Islámica y Estados Unidos entraba en vigor a las 3.30 según el horario iraní.

El impacto se produjo en la localidad beduina de Tel Sheva, en el desierto del Néguev (sur de Israel) y colindante a Beerseba, núcleo tecnológico y de la informática militar del país.

Según el cuerpo de Bomberos de Israel, una munición iraní impactó en una infraestructura de la localidad, destrozándola y dañando los vehículos próximos. En total, 11 personas se vieron afectadas por el impacto, entre los tres jóvenes heridos y quienes sufrieron cuadros de ansiedad.

En las imágenes difundidas por los bomberos se aprecia la destrucción de una caseta metálica por el impacto, sin que estos hayan especificado si lo que cayó fue una munición ligera de un misil de racimo o los restos de un proyectil tras su intercepción.

Las comunidades árabes beduinas del Néguev han vivido los 40 días de la guerra marcadas por la falta de reconocimiento por parte del Estado de Israel, lo que hace que muchas de ellas (como Tel Sheva) no cuenten con refugios o sólo tengan un número muy limitado en comparación con el resto de urbes israelíes.

Irán y Estados Unidos acordaron el miércoles (martes en Washington) un alto el fuego de dos semanas, durante el cual negociarán un acuerdo de paz en Pakistán con base a un plan de diez puntos presentado por Teherán que incluye, entre otros, un control iraní del estrecho de Ormuz.

Sin embargo, Israel, que también aceptó esta tregua, señaló que las hostilidades no cesarán en el Líbano, donde su Ejército mantiene una dura ofensiva aérea y terrestre. EFE

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