Tres miembros de la milicia iraní Basij mueren en un ataque de Estados Unidos

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Redacción Internacional, 30 jul (EFE).- Tres miembros de Basij, una milicia iraní formada por voluntarios islámicos y subordinada a la Guardia Revolucionaria, murieron este jueves en un ataque de Estados Unidos, según informaron fuerzas iraníes.

La rama de la Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC, por sus siglas en inglés) en la provincia de Zanjan señaló en un comunicado difundido por la agencia Tasnim, vinculada al cuerpo militar, que tres miembros de Basij «perdieron la vida defendiendo las fronteras y al pueblo de Irán».

Según las fuerzas iraníes, los tres milicianos perdieron la vida a causa de «un brutal ataque» de Estados Unidos.

Desde el inicio de la guerra de EE.UU. e Israel contra Irán, fuerzas policiales junto con Basij han estado patrullando las calles de Teherán y otras ciudades del país.

La milicia fue el principal instrumento de represión contra civiles durante las protestas masivas de enero de 2026 en Irán.

En marzo, Israel mató en un ataque aéreo al entonces comandante en jefe de Basij, Gholamreza Soleimani.

El anuncio de la muerte de sus tres miembros llega después de que el Comando Central de EE.UU. (Centcom) completara una nueva oleada de ataques contra Irán impactando decenas de objetivos militares, en respuesta a un intento de lanzamiento de misiles contra tropas estadounidenses desplegadas en Oriente Medio.

La ofensiva se produjo un día después de que la IRGC lanzara varios misiles balísticos contra posiciones estadounidenses en la región, aunque todos fueron interceptados, de acuerdo con el Centcom. EFE

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