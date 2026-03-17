Tres militares mueren en una explosión durante una operación antidroga en Senegal

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Nairobi, 17 mar (EFE).- Tres militares senegaleses fallecieron y otros tres resultaron heridos este martes por una explosión accidental durante las operaciones de destrucción de campos de marihuana en Sindian, en el suroeste de Senegal, informó el Ministerio de las Fuerzas Armadas del país.

La explosión se produjo mientras las tropas realizaban tareas de desmantelamiento de cultivos ilegales de marihuana en la región de Casamance en la frontera con Gambia, mientras que los heridos fueron evacuados y se encuentran bajo atención médica.

“Lamentamos profundamente este accidente y confirmamos que las unidades continúan resolutamente las operaciones en la zona, con el objetivo de rastrear y neutralizar a los individuos armados, luchar contra el cultivo de cáñamo indio y proteger a las poblaciones y sus bienes”, explicaron las Fuerzas Armadas senegalesas.

Estas operaciones, que se iniciaron hace más de una semana, habían permitido neutralizar a varios individuos vinculados a bandas armadas que operan en la región y representan una amenaza para las poblaciones locales.

El viernes pasado, un soldado senegalés murió y otros seis resultaron heridos tras ser atacados por hombres armados en la región de Casamance durante una operación de destrucción de campos de en la aldea rural de Kadialock, informó el Ejército senegalés.

La región de Casamance, en el suroeste de Senegal, fue durante décadas escenario de una rebelión armada considerada un “conflicto de baja intensidad” entre el Gobierno y los rebeldes del Movimiento de Fuerzas Democráticas de la Casamance (MFDC), iniciada en 1982.

Este grupo reclamaba la independencia de esa región senegalesa, separada del resto del país por Gambia y que históricamente se ha sentido marginada por el Gobierno central.

En los últimos años, el Ejército senegalés realizó operaciones militares para neutralizar a los rebeldes, facilitar el regreso de las poblaciones a sus hogares y combatir actividades ilícitas de bandas armadas. EFE

aam/psh