Tres militares resultan heridos durante un operativo contra la minería ilegal en Ecuador

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Guayaquil (Ecuador), 13 may (EFE).- Tres militares de Ecuador resultaron heridos durante un enfrentamiento con personas armadas cuando realizaban un operativo contra la minería ilegal en la Amazonía, que terminó con la detención de un venezolano, un colombiano y dos ecuatorianos, informó este miércoles el Ejército.

Los soldados llegaron hasta el sector de Yunkunpants del municipio de Taisha, ubicado en la provincia amazónica de Morona Santiago, fronteriza con Perú, donde destruyeron seis campamentos clandestinos y decomisaron maquinaria y material que se utiliza para esta actividad ilícita.

«Durante la incursión, individuos armados dispararon contra las tropas del Ejército, hiriendo a tres efectivos militares», señaló en un comunicado la institución, que no dio más detalles sobre el estado de los soldados.

Hace un año, once militares fueron asesinados en una emboscada cuando realizaban un operativo contra la minería ilegal en la Amazonía, un ataque que el Gobierno atribuyó a los Comandos de la Frontera, grupo disidente de la desmovilizada guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

El crimen se registró el sector de Alto Punino, un enclave de minería ilegal ubicado en la provincia amazónica de Orellana, también fronteriza con Perú, que el Gobierno aseguró meses después que ya había controlado.

Desde ese momento, las Fuerzas Armadas intensificaron las operaciones a nivel nacional contra los grupos criminales involucrados en la minería ilegal, que han ingresado incluso en áreas protegidas en busca de oro.

Posteriormente, los Comandos de la Frontera fueron catalogados como «grupo armado organizado» en el marco del «conflicto armado interno» que declaró el presidente Daniel Noboa en 2024 para intensificar la lucha contra las organizaciones criminales.

Las autoridades han asegurado también que los Comandos de la Frontera tienen alianzas con grupos nacionales, como Los Lobos, la banda más grande y violenta del país, para explotar varios enclaves de minería ilegal en el país. EFE

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