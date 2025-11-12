Tres monumentos de París se iluminan de azul, blanco y rojo en homenaje a víctimas del 13N

París, 12 nov (EFE).- La Torre Eiffel, el Ayuntamiento de París y la Estatua de la República se iluminaron esta noche de azul, blanco y rojo, los colores de la bandera francesa, en homenaje a las víctimas de los atentados del 13 de noviembre de 2015.

Una iluminación simbólica que se repetirá este jueves motivo de la conmemoración del décimo aniversario de los peores ataques en suelo francés desde la Segunda Guerra Mundial, que causaron 132 muertos (se suma oficialmente a dos personas que se quitaron la vida por el estrés postraumático), cientos de heridos y miles de personas traumatizadas.

«Diez años después, París y toda la nación rinden homenaje esta semana a las víctimas del 13 de noviembre de 2015, a sus familias y a sus allegados», anunció la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, en sus redes sociales. «París recuerda. Nunca los olvidaremos».

Este homenaje se enmarca dentro de una jornada completa de conmemoraciones este jueves, que se retransmitirá en directo por las televisiones TF1 y France 2 y la radio France Inter, así como en pantallas gigantes en la Plaza de la República.

A partir de las 11:30 hora local, el presidente francés, Emmanuel Macron; Anne Hidalgo y asociaciones de víctimas se reunirán en la explanada del Estadio de Francia, en Saint-Denis (afueras de París), para conmemorar a la primera víctima de aquella noche, un portugués que falleció en una de las tres explosiones provocadas por otros tantos yihadistas que detonaron los explosivos que llevaban adosados a sus cuerpos.

Posteriormente, Macron e Hidalgo recorrerán las calles por las que un segundo comando de otros tres terroristas abrió fuego con fusiles de guerra contra personas en las terrazas de cinco bares y restaurantes de los distritos X y XI de París, donde celebrarán ceremonias ante las placas con los nombre de las víctimas en Le Petit Cambodge y Le Carillon (12:30 horas), La Bonne Bière (13:00 horas), Le Comptoir Voltaire (13:30 horas) y La Belle Équipe (13:50 horas).

A continuación, irán a la sala Le Bataclan (14:30 horas), donde un tercer comando de tres yihadistas irrumpió disparando a los asistentes a un concierto de rock, donde asesinaron a 90 personas.

Pero el acto principal tendrá lugar a las 18:00 horas en el Jardín Memorial del 13 de Noviembre, en la plaza Saint-Gervais, al lado del Ayuntamiento de París, que será inaugurado oficialmente por Macron, Hidalgo y los presidentes de las asociaciones 13onze15 y Vida por París, Philippe Duperron y Arthur Denouveaux. El primero perdió un hijo en Bataclan y el segundo sobrevivió al mismo ataque.

Además de miembros de los gobierno de la nación y de la municipalidad, a la ceremonia asistirán 1.500 invitados, entre víctimas, familias, magistrados, agentes de policía, servicios de emergencia, servicios sanitarios, personal de primera intervención y todos los movilizados la noche del 13 de noviembre de 2015.

Con la dirección artística de Thierry Reboul, responsable de las ceremonias de apertura de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2014, la ceremonia de dos horas de duración tendrá como centro de la actuación el Árbol de las Luces, un olmo centenario símbolo de la justicia republicana que se irá transformando mediante un sistema de proyección de vídeo.

A sus pies, un órgano electrónico reinventado acompañará al Coro de Radio France y al Coro del Distrito 13, compuesto por 44 supervivientes, además de otras actuaciones sorpresa que quedarán registradas en un álbum conmemorativo que estará disponible al término del evento en todas las plataformas de música en ‘streaming’.

Todos los beneficios se donarán a partes iguales a las dos asociaciones de víctimas: 13onze15 y Vida por París. EFE

