Tres muertos, uno de ellos un niño, en ataques israelíes en Gaza pese a la tregua vigente

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(Actualiza con otra fallecida y comunicado del Ejército)

Jerusalén, 21 may (EFE).- Distintos ataques israelíes contra Gaza, pese al alto el fuego vigente, mataron a al menos dos gazatíes este jueves, entre ellos un niño de 13 años según las informaciones de los hospitales de la Franja, y un tercer cadáver también fue hallado hoy cerca de Jan Yunis.

El menor fue identificado como Yud Talat Dweik, fallecido después de que un dron israelí dejara caer una granada junto a él en las inmediaciones de una fábrica en Beit Lahia (norte), señaló el Hospital Shifa de la ciudad de Gaza, que recibió el cadáver.

El Ejército de Israel emitió un comunicado afirmando que, según una investigación inicial, el niño estaba junto a un individuo que llevaba a cabo «actividades sospechosas (…) probablemente en un intento de plantar un dispositivo explosivo».

Horas después un dron cuadricóptero israelí mató a una mujer al este de Deir al Balah (centro), según la morgue del Hospital de los Mártires de Al Aqsa de esta ciudad, que recibió el cuerpo.

El centro la identificó como Fátima Al Maani, de 26 años y residente de la misma zona en la que fue asesinada: Al Mahata, en el lado oriental de Deir al Balah.

Por otro lado, equipos de ambulancias recuperaron este jueves el cadáver de un hombre que aún no se ha identificado en la zona de Al Qarara, al este de la ciudad sureña de Jan Yunis, según los equipos de emergencias de la localidad.

El cuerpo se encontraba cerca de la línea amarilla, la demarcación imaginaria a la que se retiraron las tropas israelíes al comenzar la tregua en la Franja de Gaza de octubre de 2025. Prácticamente a diario los soldados allí apostados abren fuego contra palestinos que se acercan a ella, tanto armados como civiles.

La Media Luna Roja Palestina recuperó además los cadáveres de dos camioneros en la zona de Al Alam, al oeste de Rafah (en el extremo sur de la Franja), que según el Hospital Nasser perdieron la vida días antes, sin dar más detalles sobre lo sucedido.

Al menos 883 gazatíes han muerto en Gaza por ataques israelíes durante el alto el fuego, según el informe publicado este jueves por el Ministerio de Sanidad de la Franja, que no incluye los fallecidos hoy. Otros 2.648 han resultado heridos.

En total, son 72.775 los muertos en Gaza a causa de la ofensiva israelí desde el 7 de octubre de 2023, cuando Israel comenzó los bombardeos en represalia por el ataque de las milicias gazatíes ese mismo día a su territorio, en el que mataron a 1.200 israelíes y tomaron como rehenes a 251.EFE

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