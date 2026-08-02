Tres muertos a causa de drones ucranianos en Udmurtia, a mil kilómetros al este de Moscú

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Moscú, 2 ago (EFE).- Tres personas murieron en un ataque con drones ucranianos contra la región de Udmurtia, a un millar de kilómetros al este de Moscú, informaron este domingo las autoridades regionales.

«Dos drones fueron destruidos en el espacio aéreo de Udmurtia. Según los datos operativos, lamentablemente, tres personas fallecieron», comunicó la gobernadora de Udmurtia, Olga Abrámova, en redes sociales.

Según la funcionaria, dos personas más fueron hospitalizadas, una de ellas menor de edad.

Los responsables de la región no dieron más detalles acerca del ataque ni de cuando se produjo.

Esta noche drones ucranianos impactaron contra un almacén de Wildberries (el Amazon ruso) en la región de Samara, a 800 kilómetros al sureste de Moscú. En la vecina Sarátov, dos personas murieron y se registraron incendios en una refinería de petróleo y un aeródromo.

El Ministerio de Defensa ruso señaló que las defensas antiaéreas derribaron esta noche un total de 635 drones ucranianos en las regiones de Bélgorod, Briansk, Volgogrado, Vorónezh, Kaluga, Kursk, Lípetsk, Oriol, Rostov, Riazán, Sarátov, Tambov, Tula, la región de Moscú, Krasnodar y la península ucraniana de Crimea, anexionada por Rusia en 2014.

También fueron interceptados drones sobrevolando el mar de Azov y el mar Negro.EFE

mos/av