Tres muertos en ataque masivo ruso con drones en Odesa

(Actualiza número de muertos)

Kiev, 27 ene (EFE).- El ataque ruso masivo con drones de anoche contra la ciudad de Odesa, en el sur de Ucrania, mató a al menos tres personas e hirió a más de treinta, según el último balance ofrecido por el jefe de la administración militar de la urbe, Serguí Lisak.

«Recientemente se ha confirmado la información sobre la tercera muerte en el ataque nocturno a la ciudad. Los equipos de rescate encontraron el cuerpo de una mujer bajo los escombros del edificio residencial en la calle Projorivski», dijo Lisak.Poco antes, las autoridades habían informado del hallazgo de otros dos cuerpos sin vida.

Rusia atacó anoche Odesa con más de cincuenta drones, algunos de los cuales causaron en una infraestructura energética de la ciudad daños que la empresa propietaria de las instalaciones calificó de “colosales”.

Según explicó el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, un total de cinco edificios residenciales sufrieron destrozos en el ataque ruso, que también alcanzó un lugar de culto cristiano evangélico. EFE

