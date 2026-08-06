The Swiss voice in the world since 1935
Feed personalizado

Inicie sesión para añadir temas a su contenido personalizado.

Inscríbase ahora
Lista de favoritos

Inicie sesión para añadir artículos a su lista.

Inscríbase ahora

Tres muertos en ataque ruso en la región ucraniana de Járkov

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Berlín, 6 ago (EFE).- Al menos tres personas murieron en un ataque ruso durante la noche contra la ciudad de Balakilia, situada en la región ucraniana de Járkov, informó el Servicio Estatal de Emergencias a través de Facebook.

Los drones atacaron una zona residencial de la ciudad, provocaron incendios en dos viviendas particulares y causaron daños en otras propiedades.

Ya el día anterior había habido otro ataque contra Balakilia que dejó a parte de la ciudad sin electricidad.

En otro ataque, contra la ciudad de Sumy y perpetrado con bombas guiadas, hubo al menos 13 personas heridas, según la Administración Militar local.

«Durante la noche, en un lapso de ocho minutos, el ejército del agresor lanzó ocho bombas aéreas guiadas sobre las zonas norte y central de Sumy. Una de las bombas fue interceptada por las defensas antiaéreas», dice comunicado publicado en Facebook.

El ataque causó daños en un centro comercial, cinco tiendas, las ventanas de diez edificios de apartamentos, tres casas particulares y cinco automóviles. EFE

rz/alf

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR