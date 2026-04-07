Tres muertos en Irak en ataques con dron iraní y de la aviación estadounidense

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Bagdad, 7 abr (EFE).- Una pareja kurdoiraquí murió este martes en un ataque con un dron iraní en la región semiautónoma del Kurdistán, en el norte de Irak, mientras que un grupo iraquí proiraní denunció la muerte de uno de sus combatientes en un ataque atribuido a Estados Unidos en el oeste del país árabe.

Según un comunicado de las fuerzas de seguridad kurdoiraquíes, «dos civiles, un hombre y su mujer, perdieron la vida en una aldea del distrito de Darashakran, de la gobernación de Erbil, como consecuencia de un ataque aéreo con dron» que cayó sobre su casa a primeras horas del martes.

El presidente del Kurdistán, Masrour Barzani, condenó enérgicamente el ataque, explicó que el muerto es un peshmerga (combatiente de las fuerzas kurdoiraquíes), y calificó como «crimen atroz» su asesinato junto con su mujer en su casa.

Por su parte, la formación chií proiraní Fuerzas de Movilización Popular (FMP), una aglomeración de milicias chiíes proiraníes integradas en el Ejército de Irak, denunció este martes varios ataques «estaounidenses-sionistas» contra sus posiciones en la gobernación occidental de Al Anbar, y anunció la muerte de uno de sus combatientes.

Tanto el Gobierno del Kurdistán como el Ejecutivo federal de Bagdad, aliados de Washington, se declararon en varias ocasiones su neutralidad respecto a la guerra entre EE.UU, Israel e Irán, si bien su territorio ha sido frecuentemente blanco de ataques con drones iraníes y bombardeos aéreos estadounidenses desde el inicio del conflicto el pasado 28 de febrero.

Bagdad condena al mismo tiempo los ataques con drones y proyectiles que grupos iraquíes alineados con Irán lanzan de cuando en cuando contra bases con presencia militar estadounidense en Irak, incluidas instalaciones civiles en la capital iraquí, así como contra la región semiautónoma del Kurdistán. EFE

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