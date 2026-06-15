Tres muertos en la región rusa de Briansk en un ataque ucraniano

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Moscú, 15 jun (EFE).- Tres personas murieron este lunes en la región rusa de Briansk, en la frontera con Ucrania, en un ataque ucraniano con dron, informaron las autoridades locales.

«Los terroristas ucranianos llevaron a cabo un ataque con un dron de ala fija durante labores agrícolas (…). Tres operarios de maquinaria murieron en ese bárbaro ataque», escribió en redes sociales el gobernador local, Yegor Kovalchuk.

Esta mañana, las autoridades rusas informaron de otros tres muertos en la región de Tula, fronteriza con Moscú, por otro ataque ucraniano.

«Una zona residencial de Tula fue atacada por un dron anoche. Lamentablemente, tres personas fallecieron. Tres personas más, entre ellas un niño de un año, resultaron heridas», informó el gobernador regional, Dmitri Miliáyev.

Miliáyev añadió que como consecuencia varias viviendas y locales sufrieron daños en cuatro aldeas de la región. EFE

mos/pcc