Tres muertos en menos de 48 horas en presuntos ataques de sicarios en el noreste paraguayo

2 minutos

Asunción, 13 ago (EFE).- Al menos tres personas perdieron la vida y una más resultó herida en las últimas 48 horas en cuatro presuntos casos de sicariato ocurridos en el departamento de Canindeyú, en el noreste de Paraguay, en uno de los cuales resultó ileso el intendente (alcalde) de la localidad de Francisco Caballero Álvarez (noreste), informó este miércoles la Policía.

El caso más reciente ocurrió este martes en Francisco Caballero Álvarez, donde un sujeto entró a una casa con un arma de fuego, mató a una mujer de 41 años y dejó herido a un hombre, que permanece en un hospital y a quien un fiscal asignado tomará una declaración sobre lo sucedido, informó el Ministerio Público.

Este hecho tuvo lugar después de que el lunes la camioneta en la que viajaba Gildo Sokoloski, el intendente de Francisco Caballero Álvarez, y su pareja fue blanco de disparos, sin que ambos ocupantes resultaran heridos.

Como parte de las investigaciones por el ataque, dos sujetos fueron detenidos en esta jornada durante un allanamiento a una vivienda, donde también hallaron una escopeta, una pistola con tres cargadores, dos revólveres y municiones de diferente calibre, dijo el jefe de investigaciones de la Policía en el distrito de Katueté, comisario Edgar Sanabria, a la radio ABC Cardinal.

En el inmueble, que está ubicado en la colonia Santa Rosa, de Francisco Caballero Álvarez, fueron detenidos dos hombres de 38 y 41 años, respectivamente.

Según el comisario, el alcalde aseguró a la Policía que en 2022 tuvo un «problema» por una compra y venta de tierras con uno de los ahora arrestados.

También en Saltos del Guairá, la capital de Canindeyú y fronteriza con Brasil, fue asesinado a tiros este martes un hombre de 33 años en plena vía pública, informó el fiscal Ramón Ferreira a la radio 1.000 AM.

En la misma ciudad, un sujeto ingresó el lunes a la vivienda de un joven de 27 años y lo asesinó en el baño, según informes de la Policía. EFE

nva/lb/sbb