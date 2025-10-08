Tres muertos en parte de Jersón controlada por Rusia tras ataque de fuerzas de Kiev

1 minuto

Moscú, 8 oct (EFE).- Tres personas murieron este miércoles en la parte de la región ucraniana de Jersón ocupada por Rusia como consecuencia de un ataque de las fuerzas de Kiev, informaron las autoridades locales.

«Dos alojamientos temporales se incendiaron como consecuencia de un bombardeo (…) provocando la muerte de tres personas», escribió el gobernador impuesto por Moscú, Vladímir Saldo, en su canal de Telegram.

Añadió que el ataque dañó además una vivienda en la localidad de Nueva Kajovka y una ambulancia en la aldea de Gornostaivka, sin causar víctimas.

Este martes, Saldo informó de otros cuatro fallecidos como consecuencia de ataques ucranianos en la región de Jersón.

Jersón es una de las cuatro regiones ucranianas anexionadas por Moscú en septiembre de 2022.

Según fuentes rusas, actualmente sus fuerzas controlan cerca del 75 % del territorio de Jersón.EFE

mos/alf