Tres muertos en un ataque israelí a un coche en el oeste de la ciudad de Gaza

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Jerusalén, 18 jun (EFE).- Tres personas murieron este jueves en un bombardeo del Ejército israelí contra un vehículo en el centro de la ciudad de Gaza, informó en un comunicado el servicio de emergencias de Defensa Civil del enclave.

«Nuestros equipos evacuaron a cuatro personas heridas en el ataque contra el vehículo y tres cuerpos fueron recuperados por civiles», apunta el comunicado de Defensa Civil.

Poco antes, este servicio había alertado de que sus equipos se dirigían a la escena de un bombardeo junto a un parque de la capital gazatí.

Las imágenes difundidas en canales palestinos muestran una calle atestada de personas que rodean el vehículo en llamas.

Según la agencia oficial de noticias palestina, WAFA, el ataque se produjo en las inmediaciones de la mezquita Abu Jadra del barrio de Rimal (oeste de ciudad de Gaza) y fue lanzado con un dron de las fuerzas armadas israelíes.

El Ejército israelí aún no se ha pronunciado sobre el bombardeo, muy alejado del área militarizada que permanece bajo su control en Gaza desde que entró en vigor el alto el fuego de octubre de 2025.

Israel ha aumentado en las últimas semanas sus ataques dirigidos contra objetivos, que habitualmente justifica como contra «terroristas» para identificar días después a los fallecidos como miembros de Hamás o la Yihad Islámica Palestina.

De forma similar, el Ejército atacó ayer con un dron un café en las playas de Mawasi (sur de Gaza), acabando con la vida de otras dos personas a las que aún no ha identificado.

La cifra de gazatíes muertos en ataques israelíes durante el alto el fuego (en vigor desde 2025) superó este miércoles los 1.000, según el Ministerio de Sanidad del Gobierno de Hamás en el enclave.

En total son más de 73.000 desde el 7 de octubre de 2023, cuando Israel lanzó su ofensiva contra Gaza en represalia por el ataque de las milicias del enclave, lideradas por Hamás, contra su territorio, en el que murieron 1.200 personas y otras 251 fueron secuestradas. EFE

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