Tres muertos en una explosión de pirotecnia en el norte de México

Monterrey, (México), 29 nov (EFE).- Tres personas murieron y seis resultaron heridas como consecuencia de una explosión causada por pirotecnia en el municipio de Pesquería, en el estado de Nuevo León (norte de México), informaron este sábado las autoridades estatales.

El incendio, ocurrido en la noche del viernes en un domicilio de la colonia Olmos de Pesquería, se extendió a otras viviendas y dejó dos casas totalmente colapsadas, otras dos parcialmente colapsadas y daños parciales en otras 44, puntualizó Protección Civil de Nuevo León (PCNL).

Los agentes de PCNL, Bomberos y los distintos cuerpos de auxilio ya controlaron los múltiples incendios ocasionados por la explosión inicial y trabajaron este sábado en el retiro de escombros en los domicilios afectados. EFE

