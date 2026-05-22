Tres muertos por el choque de un coche de policía y enfrentamientos posteriores en Bolivia

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La Paz, 22 may (EFE).- Una mujer y su hija fallecieron en un accidente de tráfico entre un coche de policía y una motocicleta, y otro joven murió por impacto de bala durante los enfrentamientos posteriores entre la multitud que reaccionó ante este suceso y los agentes del cuartel de la fuerza antidrogas de Bolivia.

Una fuente del Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas, a cargo de la lucha antidroga, confirmó este viernes a EFE que el accidente se produjo el jueves en la región oriental de Santa Cruz, cuando el vehículo en el que viajaban dos sargentos chocó contra una motocicleta, provocando dos muertes y un hombre herido grave.

El accidente provocó la reacción de una multitud que prendió fuego a tres vehículos policiales, uno de ellos implicado en el atropellamiento, otro que llegó a un hospital con los agentes heridos y un tercero durante el ataque al cuartel de esa fuerza en la localidad de Santa Fe de Yacapaní, donde se produjo el suceso.

Durante la ocupación del cuartel, un joven también murió por el impacto de un disparo en circunstancias que se investigan, confirmaron fuentes de la institución policial.

En el cuartel había dos agentes que lanzaron gases lacrimógenos para intentar dispersar a la multitud, pero luego optaron por abandonar las instalaciones policiales, según las autoridades.

Además, los dos sargentos antidroga implicados en el accidente fueron evacuados del hospital en que estaban ante el riesgo de un linchamiento.

Este viernes, el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, señaló a los medios que la tensión había bajado en esa localidad y anunció la aplicación de la ley en la investigación del accidente y en la muerte del joven por un disparo. EFE

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