Tres muertos y 21 heridos en una explosión con un «artefacto casero» en Moscú

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La explosión en un restaurante de Moscú que dejó tres personas muertas y otras 21 heridas este sábado fue un atentado con bomba, dijo el comité de antiterrorismo de Rusia.

«Un artefacto explosivo casero explotó en el restaurante en la Plaza Kudrinskaya en Moscú, matando a tres personas», afirmó el comité, citado por la agencia de noticias estatal Tass.

Agregó que una mujer que llevó el artefacto explosivo al restaurante fue detenida por un agente de seguridad.

«Según la información que tenemos, hoy se ha producido una explosión hacia las 20H10 (17H10 GMT) cerca de una cafetería de verano», indicó la policía de Moscú más temprano el sábado a la agencia de noticias estatal Ria Novosti.

Los investigadores y los especialistas forenses de la policía se encuentran en el lugar, añadió.

En vídeos difundidos en canales rusos de Telegram también se ven numerosos camiones de bomberos y ambulancias.

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