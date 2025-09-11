Tres muertos y decenas de heridos al explotar un camión que transportaba gas en Ciudad de México

La explosión de un camión que transportaba miles de litros de gas en Ciudad de México dejó este miércoles tres muertos y 67 heridos, varios de ellos de gravedad, informaron las autoridades.

El vehículo estalló tras volcar en las inmediaciones de un puente de Iztapalapa, un populoso distrito de la capital, lo que provocó quemaduras de segundo y tercer grado a 19 personas, dijo la alcaldesa, Clara Brugada, en el lugar del siniestro.

«Lamentablemente informamos que tres personas ya fallecieron», señaló posteriormente Brugada a la prensa.

Los 67 lesionados, entre los cuales hay ocupantes de otros vehículos, reciben atención en hospitales de la ciudad, donde la noche del miércoles se agolpaban personas desesperadas por obtener noticias de sus seres queridos.

«Que ya nos den información porque lo que pasó fue muy grave», dijo a periodistas un joven que buscaba saber de su madre en uno de los hospitales de la zona.

Las víctimas tienen entre uno y 60 años de edad, según una lista difundida por las autoridades.

Imágenes divulgadas por la televisión y redes sociales muestran el momento del potente estallido, que produjo enormes llamaradas visibles desde gran distancia.

En esas imágenes se observa a una mujer cargando a un bebé y con aparentes lesiones en los brazos y el rostro. También se ve a dos hombres con gran parte de sus ropas quemadas a la altura del torso y afectaciones en la piel.

Algunos de los heridos fueron evacuados en helicópteros, como parte del operativo de emergencia que involucró a paramédicos y militares de la Guardia Nacional y la Marina.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó en la red social X su «solidaridad y apoyo a los familiares» de las víctimas.

– «Fuego en su cuerpo» –

Otro video muestra a decenas de personas que estaban cerca de la zona, quienes huyen aterradas, mientras las llamaradas se expandían a lo lejos.

«Sabemos por imágenes de cámaras de videovigilancia que hubo personas que abandonaron el vehículo con fuego en su cuerpo», declaró a la prensa Pablo Vázquez, secretario de seguridad capitalino.

Unos 28 vehículos también resultaron afectados por el estallido, algunos prácticamente calcinados. La fiscalía investiga las causas de la tragedia.

El camión, con capacidad para transportar casi 50.000 litros de gas, al parecer «sufrió una volcadura», indicó la alcaldesa.

Quedó volteado sobre la calzada, en tanto los bomberos lograron controlar el fuego. Sin embargo, fueron necesarias varias horas para enfriar el remolque y dejar que el gas escapara para evitar una nueva explosión.

En el sitio también se observaban varios automotores quemados, entre ellos un camión de carga, mientras otros quedaron sin neumáticos y con las ventanillas rotas.

– Irregularidades –

El remolque, según información preliminar, no tenía en regla su permiso de operación.

Una entidad federal encargada de vigilar la seguridad industrial aseguró en un comunicado que no ha recibido la póliza de seguro necesaria para transportar gas por parte de la empresa dueña del vehículo.

La humareda que provocó el incendio alcanzó una estación del trolebús, uno de los principales medios de transporte de esta urbe de 9,2 millones de habitantes.

El servicio de metro, trolebús y buses articulados fue suspendido temporalmente, lo que sumado al cierre de las vías provocó un gigantesco caos.

En Iztapalapa, una de las demarcaciones más pobladas del país, viven 1,8 millones de personas.

La explosión de este miércoles trajo a la memoria siniestros que involucraron vehículos de transporte de combustibles e infraestructuras de hidrocarburos.

La peor de esas tragedias se produjo en enero de 2019, cuando el incendio y posterior explosión de un ducto que era saqueado dejó 137 muertos en la localidad de Tlahuelilpan, en el central estado de Hidalgo.

