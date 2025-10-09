Tres muertos y dos heridos por ataques rusos en la región ucraniana de Sumi

afp_tickers

1 minuto

Tres personas murieron y dos resultaron heridas en ataques rusos con drones y bombas en la región de Sumi, en el norte de Ucrania, informó el miércoles el jefe de la administración militar regional, Oleg Grigorov.

«Rusia atacó comunidades de la región con decenas de lanzamientos de drones y bombas aéreas guiadas», precisó.

Moscú lanzó una ofensiva en la región de Sumi después de terminar de repeler en abril a las fuerzas ucranianas de la región rusa de Kursk, de la cual ocupaban una pequeña parte desde el año pasado.

Del lado ruso, un ataque ucraniano con drones provocó incendios «en instalaciones petroleras y energéticas» de la región de Volgogrado, anunció el jueves el gobernador Andréi Bocharov.

Sin embargo, los principales combates se dan en el este de Ucrania, donde el ejército ruso aceleró en los últimos meses sus avances contra un adversario con menos soldados y peor equipado.

Las fuerzas rusas ocupan cerca de 20% del territorio ucraniano.

A tres años y medio de la invasión rusa de Ucrania, los esfuerzos diplomáticos del presidente estadounidense, Donald Trump, para poner fin a la guerra están en punto muerto.

ms/phs/mas/arm