Tres muertos y ocho heridos en Bélgorod en un ataque ucraniano con dron contra un autobús

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Moscú, 29 abr (EFE).- Al menos tres personas murieron y otras ocho resultaron heridas este miércoles en la región rusa de Bélgorod en un ataque ucraniano con dron contra un autobús de pasajeros, informaron las autoridades locales.

«El enemigo atacó deliberadamente un autobús de pasajeros en la aldea de Voznesenovka, en el distrito de Shebekinski», escribió el gobernador local, Viacheslav Gladkov, en su canal en MAX, el Telegram ruso.

Agregó que tres mujeres murieron en el lugar por las heridas recibidas y otros ocho pasajeros, algunos de los cuales se encuentran graves, fueron trasladados a un hospital.

El pueblo atacado se encuentra a pocos kilómetros de la frontera con Ucrania. Antes de la guerra, en Voznesenovka vivían unas 1.500 personas.

La región de Bélgorod es uno de los territorios rusos más afectados por el conflicto armado al ser un blanco permanente de ataques de drones y artillería ucraniana.EFE

mos/mgr