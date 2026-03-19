Tres mujeres y un trabajador foráneo mueren en Cisjordania e Israel por misiles iraníes

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Tres mujeres murieron por la caída de restos de misil iraní en una localidad palestina de Cisjordania, informaron el jueves los servicios médicos, poco después de que el ejército israelí reportara el lanzamiento de proyectiles iraníes.

En tanto, un trabajador extranjero murió por el lanzamiento de misiles iraníes contra Israel.

Se trata de las primeras muertes palestinas desde el inicio de la guerra en Oriente Medio, desencadenada el 28 de febrero por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

La caída de escombros sobre una peluquería en la localidad cisjordana de Beit Awa, cerca de Hebrón (sur), mató a tres mujeres, según la Media Luna Roja palestina.

Entre las víctimas hay una joven de 17 años, según la agencia noticiosa oficial palestina Wafa.

La Media Luna Roja dijo que al menos ocho personas más resultaron heridas, una de ellas en condición crítica.

Wafa precisó que fragmentos de misiles cayeron en varios lugares de Cisjordania, especialmente en Hebrón.

Por su parte, médicos israelíes indicaron que un misil iraní había matado también a un hombre en el centro de Israel.

El servicio israelí de emergencias médicas Magen David Adom señaló que la víctima es un «trabajador extranjero», y medios israelíes informaron que se trata de un tailandés que trabajaba en la agricultura.

Poco antes de que se confirmaran las muertes, el ejército israelí declaró que intentaba «interceptar la amenaza de misiles lanzados desde Irán hacia el territorio del Estado de Israel».

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