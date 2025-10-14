Tres operadores franceses presentan oferta conjunta para comprar SFR, el segundo del país

París, 14 oct (EFE).- Las francesas Bouygues Telecom, Iliad (dueña de Free) y Orange anunciaron este martes la presentación de una oferta conjunta no vinculante para adquirir una parte importante de las actividades de telecomunicaciones de Altice France, la empresa matriz de SFR, que es el segundo operador francés con activos valorados hoy en día en 17.000 millones de euros.

En un comunicado conjunto, las tres empresas afirmaron que esta operación podría permitir «un refuerzo de las inversiones en la resilencia de las redes de alta velocidad, la ciberseguridad y las nuevas tecnologías como la Inteligencia Artificial».

La operación, que sucede dos meses más tarde de la reestructuración de la deuda de Altice (controlada por Patrick Drahi), tendrá que sobrepasar varios obstáculos para salir adelante, entre ellos la aprobación de las autoridades competentes y una consulta a los sindicatos. EFE

