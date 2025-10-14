Tres operadores franceses presentan oferta conjunta para comprar SFR, el segundo del país

1 minuto

París, 14 oct (EFE).- Las francesas Bouygues Telecom, Iliad (dueña de Free) y Orange anunciaron este martes la presentación de una oferta conjunta no vinculante para adquirir una parte importante de las actividades de telecomunicaciones de Altice France, la empresa matriz de SFR, que es el segundo operador con activos en Francia valorados hoy en día en 17.000 millones de euros.

En un comunicado conjunto, las tres empresas afirmaron que esta operación puede permitir «un refuerzo de las inversiones en la resilencia de las redes de alta velocidad, la ciberseguridad y las nuevas tecnologías como la Inteligencia Artificial».

La operación, que sucede dos meses más tarde de la reestructuración de la deuda de Altice (controlada por el magnate franco-israelí Patrick Drahi), tendrá que sobrepasar varios obstáculos para salir adelante, entre ellos la aprobación de las autoridades competentes y una consulta a los sindicatos.

El proyecto de las tres empresas es repartirse entre ellas los activos de SFR, entre ellos los de la red de móviles, la base de clientes y las actividades B2B (empresa a empresa).

Bouygues Telecom se quedaría con un 43 %; 30 %, Iliad; y 27 %, Orange.

La operación, si se lleva a cabo, está considerada la más importante en el sector de las telecomunicaciones desde que entró en el mercado Free (del grupo Iliad) en 2012. EFE

atc/pddp