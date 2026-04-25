Tres países europeos comprarán munición de defensa aérea para Ucrania, según Zelenski

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Leópolis (Ucrania), 25 abr (EFE).- Tres países europeos han confirmado sus nuevas contribuciones al programa PURL, que financia la compra de munición de producción estadounidense para la defensa aérea de Ucrania, según reveló el sábado el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

“Es importante agradecer a nuestros socios, tres países europeos, que han confirmado nuevas contribuciones al programa PURL. Esto es necesario para Ucrania”, escribió Zelenski en sus redes sociales.

El presidente no reveló qué países acordaron contribuir ni las cantidades prometidas. Aclaró que los acuerdos se dieron a conocer durante la reunión informal de líderes de la UE en Chipre, donde se reunió el jueves con el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

“No podemos perder el tiempo ahora debido a los ataques que estamos sufriendo. Necesitamos proteger la infraestructura de energía, la logística, todo. Y les agradezco ese apoyo”, escribió Zelenski.

Zelenski también informó que los ataques rusos durante la noche y la madrugada del sábado mataron al menos a cinco civiles en la ciudad de Dnipro e hirieron a más de 40, y que otras dos personas están desaparecidas.

“Es importante que el mundo no permanezca en silencio ante lo que está sucediendo y que esta guerra rusa en Europa no pierda protagonismo debido a la guerra en Irán”, subrayó el líder ucraniano, quien expresó su esperanza de que todos los acuerdos políticos para el fortalecimiento de las defensas aéreas de Ucrania se implementen sin demora.

El programa PURL, financiado por varios socios extranjeros de Ucrania, principalmente europeos, desempeña un papel crucial para garantizar que Ucrania cuente con suficientes misiles para sus sistemas de defensa aérea Patriot. Este equipo de fabricación estadounidense es el único tipo de sistemas en poder de Ucrania capaz de interceptar los misiles balísticos lanzados regularmente por Rusia.

Zelenski ha calificado recientemente de «mala» la situación con la disponibilidad de munición antiaérea. Ninguno de los doce misiles balísticos que Rusia utilizó para atacar Ucrania anoche fue interceptado y al gobierno ucraniano le preocupa que el mayor uso de munición antiaérea en Oriente Medio pueda reducir los suministros a Ucrania. EFE

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