Tres palestinos heridos de bala en una redada israelí en Nablus, Cisjordania

Jerusalén, 11 ene (EFE).- Tres palestinos han sido heridos de bala y quince han resultado intoxicados por gas lacrimógeno en una redada israelí en la ciudad palestina de Nablus, ubicada en el norte de Cisjordania ocupada, según informó este domingo la Media Luna Roja Palestina.

Este cuerpo de emergencias informó en un primer momento de dos heridos de bala en enfrentamientos con las fuerzas israelíes en la ciudad vieja de Nablus, que el Ministerio de Salud palestino dijo luego que fueron trasladados a un centro hospitalario y se encuentran estables.

Luego, la Media Luna Roja reportó un hombre de 30 años herido de bala en el muslo en la misma zona y que fue trasladado a un hospital.

En otro comunicado, informó de que sus equipos atendieron a un hombre de unos 60 años que fue golpeado y recibió atención médica en el lugar, lo mismo que los intoxicados por gas.

El medio catarí Al Jazeera indicó que las fuerzas israelíes lanzaron bombas de humo y granadas de sonido contra periodistas que estaban cubriendo la redada, y reportó el arresto de varios palestinos en la ciudad cisjordana.

Las redadas en ciudades palestinas de Cisjordania por parte de las fuerzas israelíes se han vuelto cada vez más frecuentes tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023.

En el caso de Nablus, estas intervenciones israelíes han afectado especialmente a su economía. Esta ciudad era considerada la capital del comercio de Cisrjodania y ahora sus comerciantes se enfrentan a constantes redadas y a la apertura y cierre discrecional por parte de Israel de los accesos a la urbe, lo que ha desencadenado una crisis que ha llevado al cierre de empresas y al aumento del paro.

En enero de 2025 Israel lanzó sobre Cisjordania la macrooperación ‘Muro de Hierro’, con el objetivo de combatir a las milicias locales y que se ha convertido hasta la fecha en la operación continua más larga sobre el enclave desde la Segunda Intifada (2000-2005).

Sin embargo, llevarlas a cabo en ciudades como Nablus, que se encuentra en Área A -teóricamente bajo control civil y de seguridad de la Autoridad Nacional Palestina-, va contra los Acuerdos de Oslo, que prohíben operaciones militares israelíes en estos territorios.

La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) estima en 225 los palestinos muertos en Cisjordania en 2025 por ataques israelíes. EFE

