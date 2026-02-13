Tres palestinos heridos en un ataque de colonos israelíes con munición real en Cisjordania

Jerusalén, 13 feb (EFE).- Tres palestinos resultaron heridos este viernes, uno de ellos tras recibir disparos con munición real, en un ataque de colonos israelíes contra el pueblo de Talfit (norte de Cisjordania ocupada) en el que también vandalizaron diversos vehículos de residentes, informó la Media Luna Roja Palestina.

Efectivos de esta organización humanitaria se desplazaron hasta la localidad, situada en la gobernación de Nablus, para socorrer a los heridos. La persona que recibió los disparos tuvo que ser trasladada al hospital más cercano.

Después del ataque, militares del Ejército israelí, que en la inmensa mayoría de casos dejan impunes el acoso de colonos sobre habitantes de un territorio considerado ‘ocupado’ por la comunidad internacional, se personaron en Talfit.

Allí, acometieron una redada en la que abrieron fuego y rodearon una mezquita, impidiendo a los fieles realizar su jornada de rezo del viernes, informó a EFE una fuente local.

El grupo islamista palestino Hamás emitió un comunicado condenando lo sucedido en Talfit.

«Esto representa una agresión criminal y la continuación de prácticas terroristas sistemáticas y continuas del gobierno de ocupación», aseguró.

«El gobierno del criminal de guerra Netanyahu está implementando sistemáticamente una política de limpieza étnica contra nuestro pueblo palestino, dando vía libre a colonos fuertemente armados, con la protección del ejército de ocupación», añadió Hamás.

Cerca del 94 % de las investigaciones abiertas por la Policía israelí en torno a la violencia de colonos entre 2005 y 2024 concluyeron sin una acusación, según datos de la organización israelí de derechos humanos Yesh Din.

Desde 2005, solo el 3 % de los expedientes abiertos resultaron en condenas totales o parciales.

Solo en octubre pasado se registraron 1.584 agresiones del Ejército israelí en la Cisjordania ocupada.

Además, la ONU documentó 536 ataques de colonos en ese mes -la cifra más alta desde que inició sus registros en 2013-, incluyendo ataques físicos, quema de campos, destrucción de olivos y restricciones de acceso a los olivares.

Más recientemente, el pasado domingo el Gobierno israelí aprobó una serie de medidas que buscan ampliar las competencias israelíes en las zonas de Cisjordania bajo administración de la Autoridad Palestina, incluso en el campo civil, lo que choca con los Acuerdos de Oslo.

Entre ellas dejar sin efecto una ley jordana que impide a las personas no árabes comprar tierras en Cisjordania, una norma que tradicionalmente ha obstaculizado que los colonos israelíes hayan podido adquirir inmuebles en este territorio palestino ocupado por Israel. EFE

