Tres panameñas presas en Cuba por hacer grafitis contra el Gobierno regresan a Panamá

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Ciudad de Panamá, 25 abr (EFE). – Tres panameñas que estaban presas en Cuba, de un grupo de 10 ciudadanos del país centroamericano acusados de hacer grafitis críticos con el Gobierno Miguel Díaz-Canel en La Habana, regresaron este sábado a Panamá.

La Cancillería informó del arribo a suelo panameño de las tres mujeres, en un comunicado.

Las tres mujeres y otros siete ciudadanos panameños, que permanecen en Cuba, fueron detenidos a finales de febrero «acusados de cometer un delito contra el orden constitucional de la República de Cuba», por supuestamente realizar grafitis críticos con el Gobierno y el sistema político de la isla en La Habana, lo que acarrea hasta ocho años de cárcel, según la información oficial.

Los panameños viajaron a la isla en una fecha no precisada y, según el Ministerio del Interior (Minint) de Cuba, fueron captados en Panamá para «confeccionar letreros con contenido de carácter subversivo, contrarios al orden constitucional», por lo que iban a cobrar entre 1.000 y 1.500 dólares cada uno al regresar a su país.

Las pintadas contenían frases como «Abajo la tiranía», «Comunismo: enemigo de la comunidad» y «Confiamos en Donald Trump, Marco Rubio y Mike Hammer», en referencia, respectivamente, al presidente de EE.UU., su secretario de Estado y su embajador en la isla, según la información cubana. EFE

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