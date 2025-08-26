Tres periodistas y activistas de Georgia, Ucrania y Azerbaiyán finalistas del Premio Havel

3 minutos

Praga, 26 ago (EFE).- La periodista georgiana Mzia Amaghlobeli, el activista ucraniano Maksym Butkevych y el periodista azerbayano Ulvi Hasanli son los tres finalistas al Premio Václav Havel de Derechos Humanos 2025, que concede la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE) y que será anunciado el 29 de septiembre en Estrasburgo.

El galardón, en homenaje al expresidente y dramaturgo checoslovaco Václav Havel, recompensa la destacada acción de la sociedad civil en defensa de los derechos humanos y ha sido anunciado en Praga por Mária Pfeiferová, de la Biblioteca Václav Havel.

La georgiana Amaghlobeli es cofundadora de los medios de comunicación independientes Batumelebi y Netgazeti, y fue encarcelada durante la cobertura de la crisis política en Georgia tras la congelación de las negociaciones para la entrada en la Unión Europea (UE) el pasado 28 de noviembre de 2024, lo que desencadenó grandes protestas.

«Sus valientes acciones han contribuido a visibilizar la represión mediática y los abusos políticos, con el objetivo de garantizar un futuro democrático para Georgia», señalan PACE en su comunicado, donde se recuerda que el arresto y posterior condena la han convertido «en un símbolo de la libertad de prensa y la resiliencia frente a la represión gubernamental».

El ucraniano Butkevych es cofundador del Centro de Derechos Humanos Zmina y de Radio Hromadske y, a pesar de su pacifismo, se alistó como voluntario en las Fuerzas Armadas de Ucrania al comienzo de la invasión rusa de 2022.

«Capturado y condenado a trece años de cárcel por las fuerzas rusas, sufrió más de dos años de dura prisión antes de ser liberado en un intercambio de prisioneros en octubre de 2024», señala el comunicado, donde se destaca que «sigue siendo un poderoso símbolo de valentía y resiliencia en defensa de la justicia y la libertad».

El azerbayano Hasanli es director del medio de comunicación independiente Abzas Media desde 2016 y, según el comunicado, «ha enfrentado una implacable persecución gubernamental desde 2011, que incluye detenciones arbitrarias, tortura y cargos por motivos políticos».

En junio de 2025, Hasanli fue condenado a nueve años de prisión y actualmente se encuentra recluido en duras condiciones en una prisión remota, donde ha soportado huelgas de hambre y aislamiento, a la vez que sigue demostrando compromiso con la libertad de prensa.

El ganador general del Premio 2025, dotado con 60.000 euros, un trofeo y un diploma, se anunciará en la apertura de la sesión plenaria de otoño de PACE en Estrasburgo el 29 de septiembre.

Dicho galardón, que se concede anualmente por la PACE, en colaboración con la Biblioteca Václav Havel y la Fundación Carta 77 de la República Checa, fue obtenido en el pasado por la venezolada María Corina Machado (2024), el turco Osman Kavala (2023), el ruso Vladimir Kara-Murza (2022), la bielorrusa Maria Kalesnikava (2021), la saudí Loujain Alhathloul (2020), el chino Ilham Tohti y la Iniciativa de la Juventud por los Derechos Humanos (2019), entre otros. EFE

