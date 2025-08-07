Tres personas acusadas de apoyar al grupo ‘Palestine Action’ en Londres
Londres, 7 ago (EFE).- Dos mujeres y un hombre han sido acusados de mostrar apoyo al grupo terrorista proscrito ‘Palestine Action’ tras ser detenidos el pasado 5 de julio durante una protesta en Londres, informó este jueves la Policía Metropolitana de esta capital (Met, en inglés).
Los tres han sido identificados como Jeremy Shippam, de 71 años; Judit Murray, de 71 años, y Fiona Maclean, de 53 años, que deberán comparecer ante la Corte de Magistrados de Westminster (Londres) el próximo 16 de septiembre, indicó la Met en un comunicado.
«Cualquiera que muestre apoyo público a Palestine Action, una organización proscrita, está cometiendo un delito según la Ley Antiterrorista y puede esperar ser arrestado y, como demuestran estos cargos, será investigado con todo el rigor de la ley», señaló el comandante Dominic Murphy, jefe del comando antiterrorista de la MET.
«Estos cargos están relacionados con la detención de tres personas en el centro de Londres el 5 de julio. También planeamos enviar los expedientes de las otras 26 personas arrestadas ese mismo día a la Fiscalía», precisó.
Advirtió asimismo que quienes planeen viajar a Londres este fin de semana para mostrar su apoyo a ‘Palestine Action’ que consideren las posibles consecuencias penales de sus acciones.
El Gobierno decidió proscribir el grupo después de que el pasado junio dos activistas vandalizaran varios aviones militares en una base de la Real Fuerza Aérea (RAF) británica. EFE
