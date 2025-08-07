The Swiss voice in the world since 1935

Tres personas acusadas de apoyar al grupo ‘Palestine Action’ en Londres

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Londres, 7 ago (EFE).- Dos mujeres y un hombre han sido acusados de mostrar apoyo al grupo terrorista proscrito ‘Palestine Action’ tras ser detenidos el pasado 5 de julio durante una protesta en Londres, informó este jueves la Policía Metropolitana de esta capital (Met, en inglés).

Los tres han sido identificados como Jeremy Shippam, de 71 años; Judit Murray, de 71 años, y Fiona Maclean, de 53 años, que deberán comparecer ante la Corte de Magistrados de Westminster (Londres) el próximo 16 de septiembre, indicó la Met en un comunicado.

«Cualquiera que muestre apoyo público a Palestine Action, una organización proscrita, está cometiendo un delito según la Ley Antiterrorista y puede esperar ser arrestado y, como demuestran estos cargos, será investigado con todo el rigor de la ley», señaló el comandante Dominic Murphy, jefe del comando antiterrorista de la MET.

«Estos cargos están relacionados con la detención de tres personas en el centro de Londres el 5 de julio. También planeamos enviar los expedientes de las otras 26 personas arrestadas ese mismo día a la Fiscalía», precisó.

Advirtió asimismo que quienes planeen viajar a Londres este fin de semana para mostrar su apoyo a ‘Palestine Action’ que consideren las posibles consecuencias penales de sus acciones.

El Gobierno decidió proscribir el grupo después de que el pasado junio dos activistas vandalizaran varios aviones militares en una base de la Real Fuerza Aérea (RAF) británica. EFE

vg/ja/ah

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
4 Me gusta
4 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Melanie Eichenberger

¿Cómo celebra el Día Nacional de Suiza en el extranjero?

¿Tiene alguna tradición especial para celebrar el Día Nacional de Suiza? Nos gustaría saber dónde reside y cómo suele conmemorar el 1 de agosto.

Únase al debate
4 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Jessica Davis Plüss

Alargar la vida: ¿Qué opina de la tendencia a la longevidad?

El mercado de la longevidad está en auge gracias, en parte, a los avances de la ciencia del envejecimiento. ¿Qué le parece la idea de prolongar significativamente la vida humana?

Únase al debate
32 Me gusta
21 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR