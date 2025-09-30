The Swiss voice in the world since 1935
Tres personas mueren ahogadas en una playa de la costa pacífica colombiana

Bogotá, 29 sep (EFE).- Tres personas murieron ahogadas en la playa El Almejal del municipio colombiano de Bahía Solano, en la costa del Pacífico, tras ser arrastradas por una ola, informaron autoridades locales este lunes.

Las víctimas fueron identificadas como Edinson Palacios Mosquera, un habitante de la zona que se desempeñaba como guía turístico, y dos jóvenes procedentes de Medellín, Nicolás Fernández y Ana María Salazar.

«Desde la Administración Municipal de Bahía Solano expresamos nuestra solidaridad y sinceras condolencias a las familias y amigos de las tres personas que lamentablemente fallecieron ahogadas en el día de hoy, a pesar de la atención que les brindó la comunidad en primeros auxilios», manifestó el alcalde de la localidad, Jairson Leonel Valencia, en un video compartido en Facebook.

El mandatario local precisó que en este momento continúa la búsqueda de una cuarta persona que permanece desaparecida, en operativos coordinados por organismos de socorro en la zona.

Bahía Solano, ubicado en la costa pacífica del Chocó (oeste), es uno de los principales destinos turísticos de naturaleza en Colombia y cada año atrae a cientos de viajeros para el avistamiento de ballenas y la visita a sus playas vírgenes. EFE

