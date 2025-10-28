Tres precandidatos presidenciales declinan participar en el mayor foro empresarial de Perú

Lima, 28 oct (EFE).- Tres de los principales precandidatos presidenciales para las próximas elecciones en Perú declinaron la invitación a participar en la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE), el principal foro empresarial del país, que se celebrará en Lima del 4 al 6 de noviembre próximos.

La CADE, que se celebra anualmente, acostumbra a invitar en sus ediciones preelectorales a los candidatos con mayor intención de voto para que hagan una exposición frente a los ejecutivos de las principales empresas del día en el último día de su foro.

Para esta ocasión, cursó invitación a seis precandidatos con base en el promedio de los últimos sondeos de las encuestadoras Ipsos, IEP y CPI, ya que los partidos tienen hasta el 7 de diciembre para realizar sus elecciones internas y anunciar las candidatura a la Presidencia.

Las invitaciones fueron enviadas al ultraconservador exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga (10,7 %); a Keiko Fujimori (7 %); hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000); y a Mario Vizcarra (5,3 %), hermano del inhabilitado expresidente Martín Vizcarra (2018-2020).

También se invitó al cómico Carlos Álvarez; al economista y académico Alfonso López Chau (1,8 %); y el empresario y exgobernador de la norteña región de La Libertad César Acuña (1,8 %).

Quienes han rechazado su participación es Keiko Fujimori al argumentar que su candidatura presidencial no está aún oficialmente confirmada; Acuña, quien señaló motivos de agenda; y Álvarez, que ha criticado la exclusividad del foro.

Fuerza Popular, el partido que lidera Fujimori, agradeció «la gentil invitación cursada» para participar del evento empresarial, pero precisó que «con el debido respeto», no podrá asistir debido a motivos internos y de agenda.

El partido fujimorista expuso que la decisión obedece, «de un lado, a complicaciones de agenda de quienes eventualmente podrían postular a la Presidencia de la República, y de otro, a que nuestro proceso interno de definición de candidaturas aún se encuentra en curso».

Por su parte, Álvarez difundió un video en sus redes sociales en el que agradeció la invitación a participar en el foro, pero también criticó a la CADE al denominarlo como un espacio que no refleja la realidad del país y que se ha convertido en una «actividad social de una élite» que analiza los desafíos de Perú desde una perspectiva ajena a la de los ciudadanos.

«Es fácil opinar de la pobreza mientras se toma champán, finos piscos, acompañado de tostaditas con caviar», señaló el cómico, que también cuestionó el costo de acceso al foro, que supera los 3.000 mil dólares por participante, y demandó claridad sobre el destino de los fondos recaudados.

Por último, el secretario general de Alianza Para el Progreso (APP) Luis Valdez, informó al diario Perú21 que Acuña «agradeció la invitación y se ha disculpado por no poder asistir la fecha programada para el CADE» debido a compromisos «asumidos con mucha anticipación».

Tras las cancelaciones, los candidatos que por el momento participarán en CADE serán López Aliaga, exalcalde de Lima, Mario Vizcarra y López Chau.

Invitados internacionales

Hace dos meses, la presidenta del evento, María Isabel León, anunció que el presidente de Argentina, Javier Milei, es el invitado principal de la jornada inaugural de la Conferencia Anual de Ejecutivos, que este año tiene el lema ‘Firmes en la acción, ¡por la patria!’.

Entre los invitados internacionales a la CADE de este año también figura la diputada española del Partido Popular (PP) Cayetana Álvarez de Toledo, que conversará sobre ‘Libertad y crecimiento’.

A su vez, los empresarios Eva Arias, de Perú; Bernardo Larraín, de Chile; José Luis Manzano, de Argentina; e Isabel Noboa, de Ecuador, compartirán sus puntos de vista sobre liderazgo empresarial y las soluciones para mantener el crecimiento.EFE

