Tres reactores ucranianos operan a baja capacidad desde hace 10 días tras un ataque ruso

1 minuto

Viena, 17 nov (EFE).- El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) informó este lunes de que tres reactores en dos centrales nucleares ucranianas están funcionando desde hace diez con capacidad reducida a consecuencia de un ataque el pasado día 7, que el Gobierno ucraniano atribuyó a Rusia.

El OIEA explicó en un comunicado que tras los ataques del pasado día 7, de los que no menciona autoría, a una subestación eléctrica, las plantas de Jmelnitski y Rivne desconectaron una de las dos conexiones eléctricas que alimentan algunos de los sistemas de seguridad de las instalaciones.

Esas subestaciones, afirma la agencia de la ONU para la energía atómica, son elementos esenciales de la red eléctrica que aseguran el suministro externo a los sistemas de seguridad y a las funciones de refrigeración, lo que hace que su integridad sea «vital para la seguridad física y la protección nuclear».

Respecto a la planta ucraniana de Zaporiyia, la mayor central nuclear de Europa y ocupada por Rusia, el OIEA informa de que el pasado viernes se volvió a desconectar una de las dos líneas de suministro eléctrico que permite el mantenimiento de los sistemas de seguridad de la central, que había sido reparada hace poco. EFE

