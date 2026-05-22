Tres regiones del sur de Perú sufrieron daños por sismo de magnitud 6,1 del martes pasado

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Lima, 21 may (EFE).- El sismo de magnitud 6,1 que se registró este martes en el sur de Perú dejó 28 heridos, la mayoría ya dados de alta, y causó daños en viviendas, carreteras, escuelas, centros sanitarios, canales de riego y otros locales públicos de tres regiones del país, informó el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

El organismo señaló este jueves en un comunicado que las autoridades sanitarias confirmaron que 28 personas resultaron heridas y lesionadas, aunque 24 de ellas ya recibieron el alta médica, mientras que las otras cuatro permanecen hospitalizadas.

Los reportes de los gobiernos locales de las regiones de Ica, Huancavelica y Ayacucho señalaron que el movimiento telúrico dejó, en total, ocho viviendas inhabitables y 70 afectadas, además de causar daños en 500 metros de una vía departamental y en 30 metros de una vía vecinal.

También en 13 instituciones educativas, dos establecimientos de salud, dos galerías, en 450 metros de canales de riego, en una planta de tratamiento de aguas residuales y en otros dos locales públicos.

El Indeci precisó que aún continúa la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) en la zona y que este jueves se entregó ayuda humanitaria a afectados, además de realizarse trabajos de limpieza y rehabilitación en las vías dañadas.

El organismo detalló que las principales afectaciones en la región de Ica, donde se ubicó el epicentro del sismo, se produjeron en el distrito de Ocucaje, mientras que se realizaron trabajos de limpieza y rehabilitación en un tramo de la Vía de Los Libertadores en esa jurisdicción y en el Instituto Tecnológico de la Producción (ITP) del distrito de Salas.

Además, se reportaron derrumbes en la región vecina de Huancavelica, donde también fue afectada la Vía de Los Libertadores, en el tramo entre las localidades de San Clemente y Ayacucho.

El sismo de magnitud 6,1 se sintió este martes en el sur y centro de Perú a las 12:57 horas (17:57 GMT), con epicentro a 41 kilómetros al sur de la ciudad de Ica, capital de la región del mismo nombre, y una profundidad de 81 kilómetros.

El movimiento alcanzó una intensidad VI en Ica, una de las regiones con mayor actividad sísmica en Perú, que fue el epicentro del último terremoto devastador en el país, que en 2007 alcanzó una magnitud de 7,9 y dejó más de 500 fallecidos.

Perú está localizado en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se produce más del 80 % de la actividad sísmica mundial y regularmente hay eventos preventivos para ensayar las acciones de evacuación de la población. EFE

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