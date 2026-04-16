Tres republicanos de Miami rompen filas y apoyan TPS para haitianos en Cámara Baja de EEUU

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Miami (EE.UU.), 16 abr (EFE).- La Cámara Baja de EE.UU. aprobó este jueves una legislación para extender por tres años el Estatus de Protección Temporal (TPS) para inmigrantes haitianos, en una votación marcada por el apoyo de tres congresistas republicanos cubanoestadounidenses del sur de Florida, que rompieron filas con su partido.

Los legisladores María Elvira Salazar, Carlos Giménez y Mario Díaz-Balart, que buscan la reelección en noviembre próximo por distritos del sur de Florida, con gran población haitiana, se unieron a los demócratas que impulsaron el proyecto.

Sin embargo, la medida enfrenta ahora la votación en el Senado, también de mayoría republicana, y requerirá para convertirse en ley la firma del presidente de EE.UU., Donald Trump, quien ha impulsado eliminar esa protección.

La iniciativa, que protegería de la deportación a hasta 350.000 haitianos, obliga al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a designar a Haití para el TPS, lo que permitiría a los beneficiarios permanecer en el país y obtener autorización de trabajo.

El proyecto fue aprobado por 224 votos a favor y 204 en contra, con 10 republicanos sumándose a todos los demócratas.

La votación se produce en un contexto de tensión, ya que la Administración de Trump intentó poner fin a este estatus para los haitianos el verano pasado, pero la medida fue bloqueada por un juez federal, posteriormente suspendida de forma indefinida en febrero tras una apelación del Gobierno, y el caso se encuentra a la espera de revisión por la Corte Suprema este mes.

El TPS permite a ciudadanos de países afectados por conflictos, desastres naturales u otras condiciones inseguras vivir y trabajar temporalmente en Estados Unidos. EFE

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