Tres terremotos afectaron el sur de la región de Lima en tan solo 48 horas

1 minuto

Lima, 17 oct (EFE).- El sur de la región de Lima se vio sacudido en tan solo 48 horas por tres sismos de magnitud moderada, el último de ellos de 3,5, sin que se reporten daños personales o materiales, informó el Centro Sismológico Nacional de Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El último movimiento telúrico se registró a las 02:07 GMT de este viernes a 85 kilómetros de profundidad y con epicentro a 9 kilómetros al este del distrito de Calango, en la provincia limeña de Cañete, donde registró una intensidad II, considerada baja y apenas perceptible.

El primer sismo en esa zona de la región de Lima, a unos 100 kilómetros al sur de la capital de Perú, tuvo una magnitud de 3,5 y tuvo lugar a las 08:30 GMT) del miércoles pasado, con una profundidad de 59 kilómetros y una intensidad de grado III, con epicentro en el océano Pacífico, a 8 kilómetros al suroeste del distrito costero de Chilca.

El otro temblor de tierra se sintió a las 04:56 hora GMT del jueves, con epicentro a 33 kilómetros al sur de la ciudad de Mala, también en la jurisdicción de Cañete, con epicentro a 33 kilómetros al sur de esa localidad y a una profundidad de 56 kilómetros en el mar.

Perú está ubicado en una zona llamada El Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se produce el 80 % de la actividad sísmica mundial.

El último terremoto devastador se produjo en 2007 en la región sureña de Ica, con un balance de 500 muertos y millones de dólares en pérdidas económicas. EFE

