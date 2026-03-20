Tres víctimas de atentados del IRA retiran demanda civil contra Gerry Adams

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Londres, 20 mar (EFE).- Tres víctimas de atentados cometidos por el IRA en 1973 y 1996 en Inglaterra han retirado la demanda civil por daños y perjuicios presentada contra el expresidente del Sinn Féin Gerry Adams ante el Tribunal Superior de Londres, según informó este viernes su defensa.

En la última jornada prevista para este juicio, la abogada de los demandantes, Anne Studd, comunicó al juez que retiraba la causa debido a «acontecimientos» que «evolucionaron» durante la pasada noche.

Las víctimas reclamaban a Adams la cantidad simbólica de una libra esterlina por daños sufridos en ataques con bombas cometidos por el ya inactivo Ejército Republicano Irlandés (IRA) en Londres en 1973 y en la ciudad de Mánchester y de nuevo en la capital británica en 1996.

Los tres le atribuyeron una responsabilidad directa en esos atentados al alegar que fue un miembro destacado del IRA en esas fechas, una acusación que el veterano líder nacionalista, de 77 años, ha vuelto a negar durante este proceso.

Studd explicó hoy que los citados acontecimientos están relacionados con una cuestión de «abuso de proceso» y que la opinión de los demandantes es que el juicio ha estado marcado por una «falta de equidad».

En su exposición inicial, la abogada sostuvo que Adams, presidente entre 1983 y 2018 del Sinn Féin, el brazo político del IRA, fue «directamente responsable» de las decisiones tomadas para colocar artefactos explosivos desde varios cargos, entre los que incluyó el de miembro del Consejo Militar, compuesto por siete personas y considerado como la máxima autoridad de la banda armada.

Por su parte, Adams reiteró que nunca fue miembro de la banda e insistió en que el IRA y el Sinn Féin siempre fueron «organizaciones separadas», al tiempo que resaltó su contribución para lograr la paz con la firma del acuerdo del Viernes Santo, el texto que puso fin al conflicto en Irlanda del Norte.

Su abogado, Edward Craven, recordó asimismo que las pruebas presentadas en su contra, con testimonio de agentes de las fuerzas de seguridad, políticos y excombatientes del IRA, han sido «extremadamente limitadas» y «casi inexistentes».

La demanda contra el expresidente del Sinn Féin fue interpuesta por Jonathan Ganesh, quien resultó herido en el atentado del IRA de 1996 en los muelles de Londres; John Clark, víctima del atentado de 1973 en la corte penal londinense de Old Bailey (Londres), y Barry Laycock, víctima de la bomba que explotó en el centro comercial Arndale de Mánchester en 1996.

Adams fue acusado de pertenecer al IRA en 1978, pero se retiraron los cargos por falta de pruebas, por lo que ésta era la primera vez que la Justicia tenía previsto pronunciarse sobre su participación real durante el pasado conflicto. EFE

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