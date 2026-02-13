Trezeguet acompaña el trofeo de la Copa del Mundo en su escala por Guatemala

Ciudad de Guatemala, 13 feb (EFE).- El exfutbolista francoargentino David Trezeguet, campeón del mundo en 1998, encabezó este viernes la exhibición del trofeo original de la Copa Mundial de la FIFA en Guatemala, como parte de la gira internacional previa al torneo de 2026.

El histórico delantero, quien actúa como embajador de la FIFA en este recorrido, resaltó la importancia de acercar el máximo galardón a los aficionados guatemaltecos en las instalaciones del Parque de la Industria, en la capital del país centroamericano.

Durante el evento, Trezeguet calificó como un «privilegio» ser uno de los pocos futbolistas con la oportunidad de alzar la copa, un sueño que, según explicó, se analiza con mayor profundidad a través del tiempo.

«El fútbol, en este caso la Copa del Mundo, unifica culturas, ámbito social, ámbito cultural, ámbito deportivo; el fútbol es pasión, es amor, es defender sus propios colores. El fútbol unifica y creo que esto es lo más importante», afirmó el exjugador ante la audiencia presente en la capital.

La icónica pieza llegó al país centroamericano tras iniciar su recorrido el pasado 3 de enero en Riad, Arabia Saudí. Esta gira, que cuenta con el respaldo de Coca-Cola, contempla la visita a 30 naciones en un periodo de 150 días antes del inicio de la cita mundialista en junio próximo.

Con esta actividad, Guatemala se integra a la celebración global por el torneo de 2026, que se celebrará en Canadá, México y Estados Unidos.

La organización confirmó que se mantendrán activas promociones y sorteos para que los aficionados locales puedan asistir al certamen que, por primera vez, contará con 48 selecciones participantes. EFE

