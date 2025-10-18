Triángulo Norte de Centroamérica acumula 31.337 millones dólares en remesas hasta agosto

2 minutos

San Salvador, 18 oct (EFE).- Las remesas familiares recibidas por El Salvador, Guatemala y Honduras, países que forman el llamado Triángulo Norte de Centroamérica, acumularon 31.337,4 millones de dólares entre enero y agosto de 2025, según datos obtenidos este sábado por EFE.

Los datos recabados por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) indican que esta cifra es superior en 5.346 millones de dólares a los 25.991 millones de dólares registrados en el mismo lapso de 2024, lo que representa un incremento del 20,56 %.

Estos tres países recibieron 3.270 millones de dólares en enero, 3.404 millones en febrero, 3.873 en marzo y 3.774 en abril, los siguientes cuatro meses superaron estas cifras con 4.235 millones en mayo, 4.209 en junio, 4.306 en julio y 4.266 en agosto.

Del total de remesas recibidas, de acuerdo con las estadísticas de la OIM, 6.535,2 millones de dólares (20,9 %) fueron recibidos por El Salvador, 16.861,6 millones (53,8 %) por Guatemala y 7.940,6 millones (25,3 %) por Honduras.

Estas cifras representan incrementos puntuales de un 18,3 % en la recepción de remesas para El Salvador, un 19,5 % para Guatemala y un 25 % para Honduras.

Cada año, más de 500.000 personas procedentes de estos tres países intentan emigrar de manera irregular a Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida.

Para el caso de El Salvador, las remesas son enviadas principalmente desde los Estados Unidos, donde viven más de 2 millones de salvadoreños y son el principal sostén de la economía del país centroamericano, donde este dinero es utilizado en su mayoría para el consumo de servicios, según lo señalado por diversos economistas. EFE

