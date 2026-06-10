Tribeca abre su galería de videojuegos para reivindicar las narrativas independientes

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Nueva York, 10 jun (EFE).- El Festival de Tribeca inauguró este miércoles la exhibición interactiva y gratuita Tribeca Games Gallery en Nueva York, con el objetivo de mostrar que este tipo de medio puede contar historias complejas, desde musicales de terror hasta cómo ser un mánager de rock en los años noventa, que están alejadas de los circuitos comerciales tradicionales.

Anil Glendenning, desarrollador británico del videojuego de suspense musical ‘There Are No Ghosts At The Grand’, destacó a EFE la importancia de este festival para la comunidad global de creadores: «Tribeca ha sido en el pasado, y continúa siendo, un lugar brillante para exhibir videojuegos independientes de corte narrativo, muy a la par de lo que hace con el cine».

«Cualquier desarrollador en el mundo que haga un juego narrativo un poco interesante o diferente sabe lo que significa Tribeca Games. Ser seleccionado nos ayuda a mostrar el juego a una audiencia mucho más amplia, algo vital para un estudio independiente que se autofinancia y se autoedita», explicó Glendenning.

La propuesta de ‘There Are No Ghosts At The Grand’ mezcla el misterio y el terror con el género musical, ya que los personajes cantan en mitad de la trama.

«Queríamos crear una historia de fantasmas y, de forma orgánica, los personajes empezaron a cantar. Terminó convirtiéndose en un musical casi por accidente», detalló Anil, subrayando que toda esta atmósfera surrealista está estructurada «en función de la historia».

Por su parte, la delegación polaca de Lichthund capitanea otra de las grandes apuestas narrativas con ‘ROCKBEASTS’, un juego de rol (RPG) de gestión ambientado en la era dorada de la MTV de los años 90.

«Nuestro juego es un RPG de gestión guiado por la narrativa que te pone en el papel del mánager de una banda de rock emergente. Tu rol es encargarte de todo lo necesario para que el grupo crezca y no se disuelva: desde conseguir dinero y equipamiento hasta negociar contratos con locales y diseñar campañas de marketing», explica a EFE Patryk Grzeszczuk, encargado del marketing del proyecto.

Otra de las características de este videojuego es que los personajes son animales antropomórficos al estilo de series de animación para adultos ‘BoJack Horseman’ e incluye, además, un álbum completo de música original inspirada en el grunge, el punk y el rock alternativo de la época.

Dependiendo de las decisiones del jugador, la banda evolucionará hacia un estilo musical u otro, modificando por completo el curso de la historia.

Hasta el 14 de junio, los interesados podrán probar de forma gratuita las 12 obras seleccionadas de este año, en una galería en el Pier 57 con vistas a la isla artificial del río Hudson, Little Island. EFE

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