Tribunal accede a acortar el testimonio de Netanyahu debido a una «reunión diplomática»

1 minuto

Jerusalén, 23 nov (EFE).- El tribunal que juzga por corrupción al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, accedió este domingo a acortar el testimonio del mandatario previsto para mañana, el primero de tres sesiones esta semana, a fin de que pueda asistir a una «reunión diplomática», según constató EFE en el juzgado.

El testimonio del mandatario, programado todos los lunes, martes y miércoles de 9:00 (6:00 GMT) a las 16:00 (13:00 GMT), concluirá mañana al mediodía (9:00 GMT), para que pueda acudir a una «reunión diplomática urgente», sobre la que no se han revelado detalles.

La última vez que realizó una petición citando el mismo motivo, hace dos semanas, se debió a una reunión con Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense, Donald Trump, quien visitó Israel.

Netanyahu tiene tres causas judiciales abiertas: los casos ‘1.000’ y ‘2.000’, por fraude y abuso de confianza, y el ‘4.000’, considerado el más grave y sobre supuestos favores de Netanyahu -cuando era ministro de Comunicación- al empresario Shaul Elovich, quien controlaba la empresa de telecomunicaciones Bezeq y el sitio web Walla News, a cambio de una cobertura mediática favorable

No son pocas las veces que el mandatario ha solicitado el aplazamiento del proceso, desde su inicio en 2024. En la mayoría de las ocasiones, respaldadas en la ofensiva bélica de sus tropas contra la Franja de Gaza para justificar sus ausencias. EFE

