Tribunal alemán ordena mantener en psiquiátrico a responsable de ataque con hacha en tren

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Berlín, 20 jul (EFE).- El joven sirio que hace un año atacó a varios pasajeros de un tren con un hacha y provocó varios heridos, dos de ellos graves, seguirá internado en un hospital psiquiátrico, ya que actuó en un estado de enajenación mental y no es penalmente responsable de sus actos, según determinó este lunes un tribunal.

«El acusado padecía (y padece) una esquizofrenia paranoide. En el momento de los hechos, en su delirio se sentía amenazado por su entorno inmediato. No se trató de un acto con motivación política o religiosa», confirmó a EFE un portavoz de la Audiencia Territorial de Ratisbona, en el sur del país.

El joven fue juzgado por el Tribunal de Menores ya que en el momento del ataque, que se produjo en un tren que circulaba entre Obertraubling y Passau, en Baviera, contaba con menos de 21 años de edad.

El portavoz agregó que el Tribunal halló que no se puede excluir que en el momento de los hechos la capacidad de discernimiento del acusado estuviera afectada, pero que con toda seguridad lo estaba su capacidad de control.

La sentencia no es aún firme y todavía puede ser recurrida.

El ataque se produjo el 3 de julio del año pasado y causó varios heridos, dos de los cuales -una mujer de 52 años y un hombre de 29- sufrieron lesiones graves en la cabeza, aunque otros pasajeros lograron intervenir y reducir al joven.

Según los testigos que declararon durante el proceso, citados por la cadena bávara Bayerischer Rundfunk, el atacante interpeló a una familia siria que también viajaba en el tren y que quedó alarmada por su forma de hablar incoherente y hostil.

Cuando la familia vio que el joven sacaba de su equipaje un hacha y un martillo, pidió a otro pasajero que llamara al número de emergencias, cosa que éste hizo, aunque en ese momento el atacante lo derribó con el arma, dejándole inconsciente.

Después, según Bayerischer Rundfunk, hirió en la cabeza a la madre de la familia siria, que se interpuso entre él y sus tres hijos para protegerles.

Sin embargo, el mayor de los hijos consiguió arrebatar al atacante el martillo y golpearle en la cabeza con él, aunque no fue hasta que intervinieron después otros pasajeros que fue posible reducirle por completo.EFE

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