Tribunal arbitral condena a Ecuador a pagar 220 millones de dólares a la petrolera Chevron

Quito, 8 dic (EFE).- Ecuador deberá pagar 220 millones de dólares a la petrolera Chevron, después de que un tribunal arbitral redujera la indemnización de 3.350 millones de dólares que la compañía reclamaba desde 2018, según informó este lunes la Procuraduría General del Estado (PGE, Abogacía General del Estado).

Con esta decisión, Ecuador evita desembolsar 3.130 millones de dólares, lo que representa, según la PGE, una reducción del 93,4 % del monto solicitado, después de que el tribunal aceptara la mayoría de los argumentos presentados por la Procuraduría, que actúa como defensa del Estado.

El caso se remonta a 1993, cuando comunidades indígenas y campesinas denunciaron a Texaco (adquirida por Chevron en 2001) por los vertidos contaminantes producidos en la Amazonía ecuatoriana entre 1964 y 1990.

En 2011, una corte de Lago Agrio fijó en 9.500 millones de dólares la indemnización a favor de los afectados, pero Chevron llevó el caso al arbitraje internacional al alegar que aquella sentencia fue obtenida mediante “fraude, sobornos y corrupción”.

En 2018, el tribunal arbitral falló a favor de la compañía y atribuyó al Estado ecuatoriano el pago de una indemnización multimillonaria, al considerar que había incurrido en denegación de justicia y violado el Tratado Bilateral de Inversiones con Estados Unidos.

Desde entonces, los esfuerzos de la Procuraduría han estado «destinados a demostrar que los conceptos y montos pedidos por las demandantes eran exagerados, infundados o que carecían de derecho para exigirlos», explicó la institución.

La Procuraduría añadió que el proceso continúa en una cuarta fase, destinada a determinar las costoques del arbitraje. EFE

