Tribunal argentino confirma procesamiento por corrupción de expresidente Alberto Fernández

Buenos Aires, 18 nov (EFE).- Un tribunal de alzada (segunda instancia) de Argentina confirmó este martes el procesamiento del expresidente Alberto Fernández (2019-2023) por actos de presunta corrupción durante su gestión de Gobierno relativos a la contratación de seguros desde el Estado que habrían beneficiado al esposo de su secretaria privada.

Según informaron medios locales, la Cámara Federal de la ciudad de Buenos Aires confirmó el procesamiento de Alberto Fernández que en julio pasado había ordenado el juez federal Sebastián Casanello.

Para el tribunal de apelaciones hubo «participación directa» del entonces mandatario en la trama de contratación de los seguros.

El juez Sebastián Casanello había procesado a Fernández bajo el cargo de «negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública», que el Código Penal de Argentina castiga con penas de uno a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

En la causa están procesadas otras 33 personas.

La Cámara Federal también confirmó el procesamiento de Héctor Martínez Sosa, bróker de seguros, y de su esposa, María Cantero, asistente privada del expresidente.

Según la investigación judicial, Martínez Sosa resultó beneficiado por un decreto publicado en 2021 con la firma de Fernández para que todos los organismos públicos contrataran los seguros en Nación Seguros, del estatal Banco Nación.

De acuerdo a la investigación, desde la asunción de Fernández, Martínez Sosa percibió un equivalente al 59,6 % de las comisiones liquidadas por Nación Seguros a todos los intermediarios de las pólizas emitidas a entes estatales. EFE

nk/sbb