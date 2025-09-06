Tribunal boliviano dicta prisión preventiva contra exministro de Áñez deportado de EE.UU.

La Paz, 6 sep (EFE).- Un tribunal boliviano dictó este sábado la detención preventiva contra el exministro de Gobierno (Interior) Arturo Murillo, deportado hace unos días desde Estados Unidos, por un caso de sobreprecio de 2,3 millones de dólares en la compra de gases lacrimógenos durante la crisis política de 2019.

«El tribunal ha decidido de manera unánime primero ordenar la detención preventiva del ciudadano (Murillo), no tenemos el plazo establecido, ha indicado que va a ser en el penal de San Pedro (en La Paz)», declaró a los medios el procurador del Estado, Ricardo Condori.

El procurador indicó que la única objeción que se presentó en el caso llamado ‘gases Brasil’ fue por el lugar en el que el exministro cumplirá su detención, puesto que la Procuraduría solicitó que sea en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, en el altiplano de La Paz.

Murillo al salir del juzgado en un corto diálogo con los medios dijo que «con el tiempo se va a saber todo».

Posteriormente, el exministro del Gobierno interino de Jeanine Áñez (2019-2020) fue trasladado a la cárcel de San Pedro, situada en el centro de La Paz.

Condori informó que otra audiencia contra Murillo se realizará el domingo en el marco del proceso ‘gases Ecuador’, por la adquisición irregular de equipos antidisturbios desde ese país durante los conflictos sociales de 2019.

La Fiscalía General del Estado indicó el jueves que Murillo tiene «15 procesos penales» abiertos en Bolivia, de los que 10 están en fase de juicio oral, dos en la «etapa preparatoria» y tres restantes en la «etapa preliminar».

Dentro de estos procesos ya se dictaron dos sentencias, una por el proceso ‘gases lacrimógenos Brasil’ que dispuso ocho años de prisión y el otro denominado ‘gases Ecuador’, con una pena de cinco años y cuatro meses.

Arturo Murillo fue detenido en EE.UU. en 2021 acusado de conspiración para cometer lavado de dinero y en 2023 fue sentenciado a cinco años y diez meses de cárcel.

El exministro, de 61 años, también fue empresario hotelero, diputado en la legislatura 2006-2010 con el partido Unidad Nacional (UN) y senador en el periodo 2015-2019, cuando esa agrupación conformó la alianza Unidad Demócrata (UD).

Con UD integró la bancada de oposición ante el oficialista MAS, liderado entonces por el expresidente Evo Morales (2006-2019), hasta la renuncia del exgobernante durante la crisis social y política de 2019.

El Gobierno de Luis Arce y el MAS sostienen que en 2019 hubo un «golpe de Estado» contra Morales, mientras que sus detractores aseguran que su renuncia se debió a las protestas ciudadanas contra un fraude electoral a su favor en los fallidos comicios generales de ese año, posteriormente anulados.

Cuando la entonces senadora opositora Áñez asumió por sucesión la Presidencia interina de Bolivia, Murillo y otros legisladores de UD ocuparon altos cargos en el Gobierno de transición. EFE

