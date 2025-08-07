Tribunal colombiano confirma condena de 60 años por ataque a sede de autoridad electoral

2 minutos

Bogotá, 7 ago (EFE).- El Tribunal Superior del Distrito Judicial de la ciudad colombiana de Valledupar, en el norte del país, confirmó la sentencia de 60 años de prisión a tres personas implicadas en la asonada en la que murió una funcionaria de la autoridad electoral en octubre en 2023.

Así lo informó este jueves la Fiscalía colombiana en un comunicado en el que explicó que ese alto tribunal «dejó en firme la condena a 60 años de prisión» contra Yuberlis Bermúdez, Isaías Peña y William Castro, por su participación en los hechos ocurridos el 28 de octubre de 2023.

En esa ocasión, una turba atacó la sede de la Registraduría Municipal de Gamarra porque uno de los candidatos a la alcaldía del municipio fue inhabilitado por el Consejo Nacional Electoral.

Producto del ataque, que incluyó el incendio de la Registraduría, murió Duperly Arévalo Carrascal, en tanto que otras seis personas resultaron heridas.

En ese sentido, la Fiscalía dijo hoy que el tribunal «reafirmó la responsabilidad en los delitos de homicidio y tentativa de homicidio, ambas conductas agravadas; e incendio» de los tres condenados.

Arévalo era auxiliar administrativa de la Registraduría de Gamarra y madre soltera de dos hijos de 13 y 7 años.

Las pruebas aportadas por una fiscal de la Dirección de Apoyo Territorial dan cuenta de que, en medio de una «manifestación por una decisión electoral que afectaba los intereses políticos de un candidato específico, varias personas entraron abruptamente a la Registraduría de Gamarra, donde se encontraban varios funcionarios trabajando, y le prendieron fuego».

«Isaías Peña Oliveros y su esposa, Yuberlis Bermúdez Rubiano, ocultaron y trasladaron una pimpina (bombona) de gasolina en un coche de bebé», detalló la Fiscalía.

Por su parte, Castro y otros dos hombres «recibieron el combustible, que fue rociado y usado para incendiar el inmueble. Esta acción ocasionó la muerte a una servidora pública y generó quemaduras de gravedad a otras seis personas», añadió la información.

En mayo de este año, una jueza penal especializada de Valledupar, capital del departamento del Cesar, condenó a estas tres personas. Ahora, la sentencia es confirmada en segunda instancia por el Tribunal Superior de Cesar. EFE

