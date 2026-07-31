Tribunal Constitucional de Perú anula proceso contra expresidente Humala

Compartir

1 minuto

Lima, 30 jul (EFE).- El Tribunal Constitucional (TC) anuló la investigación y proceso contra el expresidente peruano Ollanta Humala (2011-2016) por presuntos falsos aportes a sus campañas electorales por el cual cumple una condena de 15 años de prisión en la cárcel de Barbadillo y, por lo tanto, podrá recuperar su libertad, según un fallo publicado este jueves en Lima.

El TC resolvió declarar fundada la demanda de habeas corpus de Humala, al haberse acreditado la vulneración de los principios de legalidad y tipicidad conexos al derecho a la libertad personal.

En tal sentido, declaró la nulidad de todo el proceso seguido contra el expresidente peruano, que además incluyó a su esposa Nadine Heredia y la forzó a pedir asilo a Brasil.EFE

mmr/jrh